El 80 % de las mujeres vive cambios metabólicos y hormonales en la menopausia: así pueden regularlo

Cuando las mujeres llegan a una edad madura que oscila entre los 45 y 55 años de edad, entran en la etapa de menopausia, el momento de la vida cuando el periodo menstrual cesa, esto quiere decir que finaliza su etapa reproductiva.

Según datos de la Asociación Norteamericana de la Menopausia, alrededor del 80 % de las mujeres experimentan cambios metabólicos durante este proceso, que generan hinchazón, tránsito intestinal lento y aumento de la grasa abdominal.

Además, el 35 % de las mujeres postmenopáusicas presentan resistencia a la insulina; factores que, en Colombia, están impulsando el uso de soluciones biotecnológicas diseñadas para modular la microbiota y estabilizar la glucosa.

Por lo cual, hoy en día, hay una manera para regular los síntomas y cambios que la menopausia produce en el cuerpo de las mujeres.



¿Cómo regular los cambios metabólicos y hormonales durante la menopausia?

La cofundadora de Posbión, Eliana Valencia, explicó que los cambios que se producen en esta etapa de la vida de una mujer surgen por la disminución progresiva de estrógenos y progesterona.



“Durante la menopausia disminuye el estradiol, el estrógeno más importante en la mujer, y cuando esto sucede el cuerpo no responde de forma adecuada a la insulina, causando que la grasa tienda a acumularse en el abdomen. Además, esta hormona ayuda a que el intestino funcione correctamente, por lo que su reducción hace que la digestión sea más lenta y aparezcan síntomas como hinchazón y estreñimiento”, indicó Valencia.

Pero ahora, el manejo de esta etapa ha evolucionado a otras alternativas que logran estabilizar el sistema de forma directa.

Este nuevo modelo clínico tiene que ver con soluciones naturales como Posbión y Fibribión, las cuales “sustituyen los tratamientos tradicionales por un control de la inflamación del sistema inmunitario y la regulación de hormonas responsables de la saciedad y el apetito”, manifestó Valencia.

Como consecuencia, estas soluciones ayudan a regular los cambios de la menopausia de manera natural. Su funcionamiento consiste en que, inicialmente, “los probióticos presentes en Posbión, contribuyen a mejorar la forma en que el cuerpo usa la insulina y quema grasa”.

Además, con el uso de fibras funcionales fermentables como “Fibersol-2, presente en Fibribion, ayuda a controlar los picos de azúcar después de las comidas y favorecen un tránsito intestinal más regular”.

Al consumir estas alternativas naturales, se verá una “reducción de síntomas como el hambre repentina y la sensación de pesadez, haciendo que el metabolismo sea más equilibrado y duradero durante la menopausia”.

No obstante, Valencia advierte que para lograr una regulación efectiva, no basta con el solo consumo de fibra y el posbiótico, pues también se recomienda integrar con hábitos que protejan la masa muscular y el sistema digestivo.

“El entrenamiento de fuerza, realizado al menos tres veces por semana, es fundamental para optimizar la respuesta a la insulina. Asimismo, mantener una hidratación constante y asegurar un consumo adecuado de proteína previene el deterioro muscular. Además, la exposición solar para sintetizar vitamina D y el descanso reparador son igualmente críticos para mantener el cortisol bajo control y evitar que el estrés agrave la acumulación de grasa abdominal”, agregó la cofundadora.

Sin embargo, si al ingerir estas soluciones naturales se presentan efectos secundarios , es recomendable consultar a un médico con el fin de evitar cualquier otro tipo de reacciones, pues no todos los cuerpos son iguales, por lo que pueden comportarse de manera diferente ante las soluciones.

