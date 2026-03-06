Adultos mayores, en mayor riesgo por infecciones respiratorias: médicos alertan

El aumento de las infecciones respiratorias en las últimas semanas mantiene en alerta a los especialistas en salud, especialmente por el impacto que estas enfermedades pueden tener en los adultos mayores.

Con la llegada del primer pico respiratorio del año, que en ciudades como Bogotá suele comenzar en marzo y extenderse hasta junio, médicos advierten que este grupo poblacional enfrenta un riesgo significativamente mayor de complicaciones, hospitalizaciones e incluso muerte.

Las cifras recientes del Instituto Nacional de Salud (INS) evidencian la magnitud del problema. Durante las primeras semanas epidemiológicas de 2026, las personas mayores de 60 años representaron el 19,7 % de las consultas por infección respiratoria aguda (IRA), con más de 87.000 atenciones registradas. Además, para la semana epidemiológica cinco se reportaron 1.767 hospitalizaciones en sala general y 252 ingresos a unidades de cuidados intensivos e intermedios por este tipo de enfermedades.



Un sistema inmunológico más vulnerable con la edad

A medida que las personas envejecen, el organismo experimenta cambios naturales que afectan la capacidad de respuesta del sistema inmunológico. Este proceso, conocido como inmunosenescencia, implica una reducción progresiva de las defensas del cuerpo, lo que aumenta la susceptibilidad frente a virus y bacterias.

El médico hospitalario y docente universitario Cristian Serrano explica que el riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias graves comienza a incrementarse a partir de los 65 años y se vuelve aún mayor después de los 75 y 85 años.



No es igual enfermarse de gripa a los 40 que a los 80 años Foto: Unsplash

Según el especialista, en estas edades se registra una mayor incidencia de infecciones causadas por virus respiratorios como el virus sincitial respiratorio (VSR) y la influenza. A esto se suma la presencia de enfermedades crónicas frecuentes en esta etapa de la vida, como problemas pulmonares, cardiovasculares o metabólicos, que pueden agravar el cuadro clínico.



Complicaciones que pueden ir más allá de los pulmones

Los expertos advierten que las infecciones respiratorias en adultos mayores no solo afectan el sistema respiratorio. Cuando no se detectan o se tratan de forma tardía, pueden desencadenar complicaciones severas.

Entre ellas se encuentran daño pulmonar permanente, necesidad de ventilación mecánica e ingreso a unidades de cuidados intensivos (UCI). Incluso, estas infecciones pueden aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares como infartos o accidentes cerebrovasculares.

Publicidad

También es frecuente que se presenten alteraciones cognitivas, episodios de confusión, deterioro funcional y fallas en otros órganos como el corazón o los riñones. Estas complicaciones pueden derivar en hospitalizaciones recurrentes, pérdida de independencia y un deterioro significativo en la calidad de vida.



Virus y bacterias que representan mayor amenaza

De acuerdo con el médico internista infectólogo Juan Sebastián Bravo Ojeda, los adultos mayores representan una proporción considerable de las hospitalizaciones por infecciones respiratorias y tienen una mayor probabilidad de requerir atención en unidades de cuidados intensivos en comparación con personas jóvenes.

“Desafortunadamente también presentan una mayor tasa de mortalidad”, advierte el especialista.

Durante las primeras semanas del año, el virus sincitial respiratorio ha sido el principal agente detectado en la circulación viral. Sin embargo, los virus no son la única amenaza. Bacterias como el neumococo también pueden causar enfermedades graves como neumonía, meningitis o infecciones en el torrente sanguíneo.

Publicidad

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la neumonía continúa siendo una de las principales causas de hospitalización y muerte por infecciones respiratorias en países en desarrollo. En Colombia, uno de cada cinco pacientes diagnosticados con esta enfermedad fallece, una cifra que puede aumentar en contextos de pobreza, contaminación ambiental y dificultades de acceso a la atención médica.



Señales de alerta que no deben ignorarse

En los adultos mayores, los síntomas de una infección respiratoria pueden presentarse de manera diferente a los de otros grupos de edad. Entre las señales más frecuentes se encuentran la tos persistente, dificultad para respirar, sensación de fatiga y fiebre leve o incluso ausente.

También pueden aparecer signos menos evidentes como confusión repentina, caídas o descompensación de enfermedades crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o la insuficiencia cardíaca.

Por ello, los especialistas insisten en la importancia de consultar oportunamente ante cualquier cambio en el estado de salud.

Ante este panorama, los expertos recomiendan fortalecer las medidas de prevención, especialmente en los grupos de mayor riesgo. Entre las principales estrategias se encuentra la vacunación, que ha demostrado reducir hospitalizaciones, ingresos a UCI y mortalidad por infecciones respiratorias.

También se aconseja mantener un control adecuado de enfermedades crónicas, realizar lavado frecuente de manos, ventilar los espacios cerrados, usar tapabocas en caso de síntomas respiratorios y evitar el contacto con personas enfermas.

Asimismo, los médicos advierten sobre la importancia de evitar la automedicación, especialmente con antibióticos, y buscar atención médica temprana ante síntomas como dificultad respiratoria o confusión.

Finalmente, el doctor Bravo hace un llamado a las familias y cuidadores. “Proteger a los adultos mayores es una responsabilidad compartida. Cuando los familiares se vacunan o toman medidas preventivas, también están ayudando a cuidarlos”, afirma.

Publicidad

En ese sentido, el doctor Serrano concluye que anticiparse a los riesgos es fundamental. “La vacunación es una herramienta segura y efectiva para reducir complicaciones, hospitalizaciones y muertes. Vacunar es, en esencia, una forma de cuidar a quienes nos cuidaron”.