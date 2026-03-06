Precios oficiales del álbum del Mundial 2026: ¿cuándo sale a la venta?

La espera terminó y comenzó uno de los eventos más importantes previo a la Copa del Mundo: la colección del álbum del Mundial. Pues a través de sus páginas oficiales, Panini habilitó la venta oficial de este artículo de colección desde este 6 de marzo para que todos puedan hacerse con esta edición del 2026.

Aunque la venta general no ha comenzado, los coleccionistas ya podrán adquirir en preventa este artículo para que puedan ser de los primeros en recibirlo y comenzar a coleccionar todas las laminas.

Álbum del Mundial 2026 // Foto: AFP

Precios álbum del Mundial 2026: esta es la lista oficial

Álbum Pasta Dura COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026™

Precio de venta: $49.900 Display x 104 sobres COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026™

Precio de venta: $520.000 Álbum Pasta Blanda COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026™

Precio de venta: $14.900

Los álbumes comenzarán a ser entregados desde el 6 de mayo, fecha en la que rumorea en que saldrá a la venta oficial para todo público de cara al Mundial 2026. Cabe recordar que esto se demora porque deben esperar un sondeo del total de las selecciones clasificadas, además de las posibles convocatorias.

"La fecha de despacho corresponde al momento en que el pedido sale a proceso de envío. La fecha de entrega puede variar dependiendo de la ciudad, transportadora y condiciones logísticas", explicaron.



¿Qué tendrá de especial el álbum del Mundial 2026?

Al ser la primera edición de 48 selecciones, esta vez será un poco más difíciles de llenar debido a que todos los coleccionistas deberán conseguir muchas más láminas que en ocasiones anteriores para tenerlo lleno en su totalidad. Otras de las grandes novedades serán:



Más de 110 páginas.

Un récord de 980 figuritas.

Sobres de 7 figuritas.

Edición especial para México.

Diseño especial de estampado.

Secciones especiales.

Cromos especiales.

Coleccionables online.

En Colombia, este álbum se suele conseguir en almacenes de cadenas, droguerías, papalerias y, ahora, en el centro comercial Gran Estación en Bogotá en la tienda oficial de Panini Colombia.