Elecciones 2026
Bloqueo en Chía
Ley Seca
Guerra en Irán

Los chats y otras pruebas que relacionarían a alias 'Tata' con crimen de adolescentes en Atlántico

Los chats y otras pruebas que relacionarían a alias 'Tata' con crimen de adolescentes en Atlántico

El martes 10 de marzo, desde las 8:30 de la mañana continuará la diligencia en la que se sabrá si Juan David Taboada, alias Tata, será enviado a prisión.

Audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Juan David Taboada, alias Tata
Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 6 de mar, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

