Los chats y otras pruebas que relacionarían a alias 'Tata' con crimen de adolescentes en Atlántico

Poco a poco se van conociendo detalles acerca de las muertes de Sheridan Sofía y Keyla Nicole Hernández Noriega en Malambo, Atlántico, crimen por el que la Fiscalía está solicitando cárcel para Juan David Taboada, alias Tata, uno de los presuntos responsables.

Aunque esta persona ya fue imputada por los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas, solo hasta el martes de la próxima semana se sabrá la decisión del juez.

Sin embargo, este viernes fueron revelados por la Fiscalía las pistas que lo relacionan con este crimen, siendo la principal de ellas los chats aportados por la madre de las víctimas en la que desde su celular, según el ente acusador, duró varios días extorsionandola.

Dice el fiscal que su hija Sheridan Sofía le presentó a Juan David como novio y además le causó curiosidad un tatuaje que decía “anti judas”, mismo que ya había sido identificado por las autoridades cuando fue capturado por portar un arma en julio de 2025.



“Hablé con mis dos hijas sobre este tema para aconsejarlas de que no fueran a meterse en malos pasos, porque de esos muchachos había averiguado que pertenecían a una banda delincuencial que se llama Bloque Resistencia Caribe. En modo risa me dijeron que sí, pero que no me preocupara porque ellas no la iban a embarrar. De todas manera, como toda madre, les pedí que me los dejaran conocer”, relató el fiscal.

Del mismo modo, en la audiencia se presentaron las declaraciones de alguien conocido como “El Mono”, quien aceptó ante la Fiscalía que asesinó a Keyla mientras que, según él, Sheridan fue degollada por Juan David, hoy capturado.

“Ellas son hermanas. Cuando llegan ustedes (los fiscales que lo habían capturado por otro homicidio), decido colaborar. Yo le dije dónde estaba una de las peladas enterradas que, la verdad, yo sí había matado. Ellas iban a poner a Fabián (novio de Keyla Nicole) . Es decir, a colocarlo para que lo maten”, agregó el fiscal.

La Fiscalía concluyó que las menores fueron enterradas a unos metros de la casa a la que fueron invitadas y que, por ser un riesgo de fuga, obstrucción a la justicia y un peligro para la comunidad deben enviar a la cárcel a alias Tata.

Asimismo, gracias a la exnovia de Juan David y a su madre, radicada en Bogotá, se logró conocer que en realidad utilizaba el nombre de su hermano menor Byron Gutierrez, quien fue dado en adopción. Fue a la Registraduría varias veces, pero nunca le brindaron documento de identidad.

La defensa Juan José Roldan pidió que el procesado sea trasladado desde el centro transitorio de detención en la Cordialidad por amenazas de bandas criminales. La solicitud será radicada al comandante del Gaula.