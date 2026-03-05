Denuncian despidos masivos en hospital de Atlántico por no atender a presiones políticas

A por lo menos 23 trabajadores de la ESE Hospital de Manatí (Atlántico) les llegó una resolución esta semana en las que les notificaron formalmente su retiro del cargo por presuntas inconsistencias en sus contratos laborales, pero los afectados denuncian que los despidos más bien estarían motivados por intereses políticos.

En diálogo con BLU Radio y bajo reserva de su identidad para evitar represalias, una de las personas recién despedidas contó que sus contratos por prestación de servicios se firmaron sin inconvenientes desde el pasado 2 de enero por periodos de 6 meses o un año; pero desde el 23 de febrero empezaron a recibir resoluciones en las que les notificaban el inicio de una actuación administrativa por la ausencia de documentos que representaban irregularidades en su contratación.

Cuenta que en su caso le advirtieron sobre la ausencia del examen médico ocupacional y que, pese a que ya lo había enviado en su momento, decidió reenviarlo para cumplir el requerimiento; aún así, esta semana le notificaron su despido por no completar los requisitos.

Una situación similar denunciaron otros afectados durante una protesta realizada este miércoles a las afueras del hospital, donde incluso uno de ellos manifestó a un medio de comunicación local que el trasfondo de este despido masivo sería la negativa de varios trabajadores a asistir a reuniones políticas para apoyar a determinados candidatos al Congreso.



"Primeramente recibí una llamada de parte de un ex funcionario de la ESE, solicitándome que asistiera a una reunión política. Me informaron que si no asistía a esa reunión, iba a tener inconveniente con mi contrato. Es decir, que iba a haber anulación de contratos, que es el problema que se está presentando en el momento aquí en la ESE Hospital", denunció uno de los despedidos a Noti Guájaro.

Blu Radio también ha conocido denuncias sobre presuntas presiones a los trabajadores durante las últimas semanas, en las que personal externo al hospital habría estado visitando estas instalaciones para decirles al hombro:

"Mira que tienes que votar, porque tu contrato depende de eso" o "pásate para este bando y te tendrán en cuenta".

Publicidad

Los despidos, que incluso han provocado traumatismos en la atención de los pacientes en los últimos días, se dieron en las áreas de servicios generales, facturación, calidad y hasta del área asistencial fue retirado un odontólogo, y si bien no todos afirman haber recibido presiones, consideran que sus puestos estarían siendo entregados a otros para pagar favores políticos.