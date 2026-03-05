En vivo
Economía / Gobierno pretende establecer energía prepago en la Costa Caribe
Primicia

Gobierno pretende establecer energía prepago en la Costa Caribe

En una región donde muchas familias reciben facturas por más de medio millón de pesos, la propuesta del gobierno es que puedan 'recargar' electricidad y ponerle un límite a sus gastos.

