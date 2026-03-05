Gobierno pretende establecer energía prepago en la Costa Caribe

El gobierno nacional pretende que en la costa caribe las familias puedan comprar energía por adelantado y ahorrarse el dolor de cabeza de que les corten el servicio por falta de pago.

La electricidad prepagada o por recarga es un mecanismo que EPM viene implementando desde el año 2008 y que hoy atiende a más de 335 mil familias en barrios de escasos recursos económicos principalmente en Antioquia.

Sin embargo, la idea ahora es extender el mecanismo a los usurarios de la región Caribe de un modo mucho más generalizado.



¿Cómo funcionaría la energía prepago?

El Ministerio de Minas y Energía quiere permitir a las empresas de la región que son Afinia y Air-e para que le ofrezcan a los clientes nuevos medidores con la funcionalidad de recarga.

Al igual que ocurre hoy en Antioquia serían las compañías las que paguen por el medidor y no el usuario.



Los medidores para recarga deben permitir que se pueda habilitar o cortar la energía de forma remota con el saldo del usuario. Es decir que cuando el saldo llegue a cero simplemente la energía quedaría suspendida.

Entre las ventajas para los usuarios se destaca que no existirán cobros por reconexión, ni se acumularían infinitamente facturas sin pagar.

Generadoras de energía. Foto: imagen de archivo, XM.

"Desde la perspectiva de política pública, la medición con funcionalidad prepago opera como mecanismo preventivo, habilita al usuario para administrar su consumo y gasto mediante recargas, evita la acumulación de deuda y puede disminuir costos de gestión de cartera del prestador", señaló el Minminas en un documento oficial.

Esta opción sin embargo, no estará disponible para todo el mundo. Las compañías deben concentrarse en aquellos barrios en donde existe mora reiterada, fraude, pérdidas, endeudamiento material, nuevos usuarios técnicamente aptos para el prepago.

Los usuarios deben ser previamente informados por las compañías y además pueden solicitar su regreso al modo pospago un año después.



¿Por qué se justifica la medida en el Caribe?

Vale recordar que Air-e está intervenida por el gobierno nacional debido a una situación financiera crítica. La compañía debe más de 2 billones de pesos a otras empresas del sector eléctrico y la situación amenaza con convertirse en un riesgo de contagio para las demás compañías del sector.

Por su parte Afinia tiene una cartera vencida cercana a los 5 billones de pesos.