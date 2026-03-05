En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / EEUU dice que está listo para una ofensiva en solitario contra carteles en Latinoamérica

EEUU dice que está listo para una ofensiva en solitario contra carteles en Latinoamérica

La Administración de Trump ha bombardeado 44 embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe desde septiembre pasado.

Ejército de Estados Unidos
Ejército de Estados Unidos //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad