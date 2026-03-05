Presidente Petro publica nueva foto de la película en la que aparecerá

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse públicamente a su participación en la película sobre el almirante José Prudencio Padilla y difundió una nueva imagen del rodaje en la que aparece caracterizado con vestuario de época, lo que reavivó la conversación sobre su cameo en la producción financiada con recursos del Estado.

La fotografía, que corresponde a una escena del filme, muestra al mandatario con casaca roja bordada, camisa blanca de cuello alto y un fajín militar propio de inicios del siglo XIX. En la imagen también aparece el actor estadounidense Cuba Gooding Jr., quien interpreta al almirante Padilla y encabeza el reparto de la producción.

Según explicó el propio presidente en sus redes sociales, su aparición en la película será breve.

La imagen difundida corresponde a una toma fija de una escena que ya fue filmada. En ella, Petro aparece caracterizado con maquillaje, peinado y utilería de época, incluso sosteniendo un sable, lo que confirma que su participación implicó preparación de vestuario y ambientación dentro de la producción cinematográfica.



El mandatario también argumentó su corta participación en esta película al enfatizar que hace parte de un capítulo de la historia del país y, al mismo tiempo, cuestionó a otros presidentes que han sido DJ o aquellos a los que calificó que buscan "perpetuarse en el poder".

"No veo por qué unos presidentes se puedan dedicar a perpetuarse en el poder, otros a ser DJ y yo no pueda ser actor o escritor, y más si es para lanzar niveles mayores del arte audiovisual, de la investigación de nuestra historia, del papel de las negritudes y los indígenas en nuestra independencia y del conocimiento de Colombia en el mundo", escribió en su cuenta de Instagram.

Una película financiada con recursos públicos

La producción sobre la vida de Padilla —estratega naval afrodescendiente que lideró la victoria de la Armada de la Gran Colombia en la batalla de Maracaibo en 1823— cuenta con financiación estatal cercana a los cuatro millones de dólares, equivalentes a casi 16.000 millones de pesos.

El proyecto es desarrollado por la productora Valencia Producciones con el apoyo de RTVC, que aportó 8.104 millones de pesos, mientras que el resto de los recursos provienen del FUTIC. Los detalles de la contratación fueron publicados en la plataforma estatal SECOP.

El rodaje comenzó en febrero y se prevé que la película esté lista para mediados de este año. La dirección está a cargo de Axel Mauricio Navas Talero y Andrés Arturo Valencia Acano, mientras que el guion fue escrito por Navas Talero, Henry Pérez Ballén, Luz Adriana Morales Zapata y Conchita Ruiz López de Mesa.

Reparto y producción

Además de Gooding Jr., quien interpretará al almirante Padilla, la producción contempla un presupuesto de 2.239 millones de pesos para el actor principal. Los actores de reparto suman 116 millones y otros roles secundarios alcanzan los 2.480 millones de pesos, según los documentos contractuales.

Debido a que Gooding Jr. no habla español, el contrato también prevé que gran parte de la película sea grabada en inglés.