Blu Radio  / Nación  / Presidente Petro publica nueva foto de la película en la que aparecerá

Presidente Petro publica nueva foto de la película en la que aparecerá

El mandatario también argumentó su corta participación en esta película al enfatizar que hace parte de un capítulo importante de la historia del país. Aquí la imagen.

