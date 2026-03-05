En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Italia cierra temporalmente su embajada en Teherán por "motivos de seguridad" dada la guerra en Irán

Italia cierra temporalmente su embajada en Teherán por "motivos de seguridad" dada la guerra en Irán

El gobierno italiano cerró temporalmente su embajada en Teherán por motivos de seguridad debido a la guerra en Irán y la trasladó a Bakú, Azerbaiyán.

