Guerra en Irán
Millos elimina a Nacional
Elecciones 2026

Washington sugiere que la ofensiva contra Irán podría durar hasta ocho semanas

Washington sugiere que la ofensiva contra Irán podría durar hasta ocho semanas

"Puedes decir cuatro semanas, pero podrían ser seis, ocho o tres", señaló en una rueda de prensa en el Pentágono el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, quien aseguró que son EE.UU. e Israel los que están marcando por completo "el ritmo" de la guerra.

Estados Unidos e Israel atacan a Irán
Estados Unidos e Israel atacan a Irán
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de mar, 2026

