Toyota debuta su carro eléctrico más avanzado desde $100 millones: compite con BYD, Tesla y más

Presentado hace unos meses, el fabricante japonés Toyota debutó oficialmente con el inicio de la preventa su nuevo sedán eléctrico de gran tamaño el Toyota bZ7, un modelo que marca un nuevo paso en la estrategia de electrificación de la marca.

El vehículo fue desarrollado por la empresa conjunta GAC Toyota y comenzó su fase de preventa en China con cinco versiones. Su precio parte desde 26.000 dólares (alrededor de $100 millones de pesos colombianos) y llega hasta 34.800 dólares (aproximadamente $133 millones de pesos).

Con esas cifras, el nuevo modelo entra directamente a competir en el segmento de sedanes eléctricos donde hoy destacan marcas como BYD y Tesla, especialmente en el mercado chino, para el que fue diseñado y del que no hay planes a corto plazo de expandirse.

Toyota bZ7 Foto. Toyota

¿Cuánto cuesta el Toyota bZ7?

Toyota anunció cinco versiones del modelo durante el inicio de preventas. Los precios oficiales quedaron establecidos de la siguiente forma:



600 Pro: 26.000 dólares (unos $100 millones COP)

600 Pro LiDAR: 29.000 dólares (aprox. $110 millones COP)

700 Max: 29.000 dólares (aprox. $110 millones COP)

700 Max LiDAR: 31.900 dólares (alrededor de $120 millones COP)

710 Ultra LiDAR: 34.800 dólares (cerca de $133 millones COP)

El modelo más equipado incorpora sensores LiDAR para funciones avanzadas de asistencia a la conducción.



Toyota bZ7 Foto: Toyota Press

¿Cómo es el diseño del nuevo sedán eléctrico de Toyota?

El Toyota bZ7 adopta el lenguaje de diseño eléctrico de la marca japonesa. En la parte frontal se destacan luces LED diurnas que recorren todo el ancho del vehículo, creando un efecto visual similar al de un “martillo” o cabeza de tiburón.

El sedán tiene proporciones propias de un vehículo grande:



Longitud: 5.130 mm

Ancho: 1.965 mm

Altura: 1.506 mm

Distancia entre ejes: 3.020 mm

Desde el perfil muestra una silueta tipo coupé con techo inclinado hacia la parte trasera, mientras que atrás integra luces horizontales continuas y un pequeño spoiler en el baúl.

Toyota bZ7 Foto: Toyota

¿Qué tecnología incluye el interior del Toyota bZ7?

El habitáculo está centrado en el conductor y utiliza una arquitectura digital. Entre los elementos principales se encuentran:



Pantalla central de 15,6 pulgadas con resolución 2K

Tablero digital compacto

Sistema HarmonyOS Cockpit 5.0 desarrollado por Huawei

Head-Up Display en versiones superiores

Según el fabricante, el sistema utiliza una arquitectura de inteligencia denominada MoLA que permite funciones como memoria de usuario y servicios proactivos dentro del vehículo.

El equipamiento también incluye varias funciones de confort:



Asiento delantero tipo “gravedad cero”

Masaje de 10 puntos en configuración de cuatro plazas

Calefacción y ventilación en asientos

Sistema de sonido Yamaha

Cargadores inalámbricos delanteros y traseros

Refrigerador integrado en la cabina

Además, el vehículo incorpora vidrio acústico de doble capa para reducir el ruido dentro del habitáculo.

Toyota bZ7 Foto: Toyota

¿Qué autonomía y potencia ofrece el bZ7?

El sistema de propulsión utiliza el conjunto eléctrico DriveONE de Huawei, capaz de entregar 207 kW de potencia (278 caballos).

El modelo se ofrece con dos opciones de batería de fosfato de hierro y litio (LFP):



71,35 kWh: autonomía de hasta 600 km (ciclo CLTC)

88,13 kWh: autonomía de 680 km, 700 km o 710 km, dependiendo de la versión

La velocidad máxima anunciada para el sedán es de 180 km/h.

El vehículo también integra el sistema de asistencia Momenta R6, que utiliza 27 sensores distribuidos en el vehículo para habilitar funciones de conducción asistida tanto en ciudad como en carretera.

Entre los elementos técnicos también se incluye una suspensión neumática de doble cámara, capaz de ajustar la altura del vehículo y la rigidez del sistema dependiendo de las condiciones de la vía.