Toyota debuta su carro eléctrico más avanzado desde $100 millones: compite con BYD, Tesla y más

Presentado hace unos meses, el fabricante japonés Toyota debutó oficialmente con el inicio de la preventa su nuevo sedán eléctrico de gran tamaño el Toyota bZ7, un modelo que marca un nuevo paso en la estrategia de electrificación de la marca.
El vehículo fue desarrollado por la empresa conjunta GAC Toyota y comenzó su fase de preventa en China con cinco versiones. Su precio parte desde 26.000 dólares (alrededor de $100 millones de pesos colombianos) y llega hasta 34.800 dólares (aproximadamente $133 millones de pesos).
Con esas cifras, el nuevo modelo entra directamente a competir en el segmento de sedanes eléctricos donde hoy destacan marcas como BYD y Tesla, especialmente en el mercado chino, para el que fue diseñado y del que no hay planes a corto plazo de expandirse.
Toyota anunció cinco versiones del modelo durante el inicio de preventas. Los precios oficiales quedaron establecidos de la siguiente forma:
El modelo más equipado incorpora sensores LiDAR para funciones avanzadas de asistencia a la conducción.
El Toyota bZ7 adopta el lenguaje de diseño eléctrico de la marca japonesa. En la parte frontal se destacan luces LED diurnas que recorren todo el ancho del vehículo, creando un efecto visual similar al de un “martillo” o cabeza de tiburón.
El sedán tiene proporciones propias de un vehículo grande:
Desde el perfil muestra una silueta tipo coupé con techo inclinado hacia la parte trasera, mientras que atrás integra luces horizontales continuas y un pequeño spoiler en el baúl.
El habitáculo está centrado en el conductor y utiliza una arquitectura digital. Entre los elementos principales se encuentran:
Según el fabricante, el sistema utiliza una arquitectura de inteligencia denominada MoLA que permite funciones como memoria de usuario y servicios proactivos dentro del vehículo.
El equipamiento también incluye varias funciones de confort:
Además, el vehículo incorpora vidrio acústico de doble capa para reducir el ruido dentro del habitáculo.
El sistema de propulsión utiliza el conjunto eléctrico DriveONE de Huawei, capaz de entregar 207 kW de potencia (278 caballos).
El modelo se ofrece con dos opciones de batería de fosfato de hierro y litio (LFP):
La velocidad máxima anunciada para el sedán es de 180 km/h.
El vehículo también integra el sistema de asistencia Momenta R6, que utiliza 27 sensores distribuidos en el vehículo para habilitar funciones de conducción asistida tanto en ciudad como en carretera.
Entre los elementos técnicos también se incluye una suspensión neumática de doble cámara, capaz de ajustar la altura del vehículo y la rigidez del sistema dependiendo de las condiciones de la vía.