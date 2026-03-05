En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Millos elimina a Nacional
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Toyota debuta su carro eléctrico más avanzado desde $100 millones: compite con BYD, Tesla y más

Toyota debuta su carro eléctrico más avanzado desde $100 millones: compite con BYD, Tesla y más

A partir de los 26.000 dólares, Toyota inició la preventa en China de su bZ7, el sedán más avanzado y tecnológico que ha fabricado la marca.

Publicidad

Publicidad

Publicidad