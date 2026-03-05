En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / "Nunca debió sucederle esto": familiares recuerdan a colombiano muerto en bombardeos en Dubái

"Nunca debió sucederle esto": familiares recuerdan a colombiano muerto en bombardeos en Dubái

Su familia en el corregimiento de Yatí, espera que en el cuerpo del joven sea repatriado lo más pronto posible.

