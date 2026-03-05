En vivo
JEP llama a excomandantes del Bloque Caribe de las Farc a reconocer responsabilidad por secuestros

JEP llama a excomandantes del Bloque Caribe de las Farc a reconocer responsabilidad por secuestros

La JEP llamó a cinco máximos responsables regionales del extinto Bloque Caribe de las Farc-EP a una Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad, para que acepten públicamente su responsabilidad por secuestros y otros crímenes cometidos durante el conflicto armado.

