En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Así regirá la ley seca en Cali durante el fin de semana de elecciones

Así regirá la ley seca en Cali durante el fin de semana de elecciones

Aproximadamente 5.400 mesas de votación estarán habilitadas en 216 puestos en la capital del Valle para las elecciones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad