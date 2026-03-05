Así regirá la ley seca en Cali durante el fin de semana de elecciones

Tras el último comité de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales realizado en Cali, las autoridades en la capital vallecaucana dejaron en firme las medidas de restricción y el plan de seguridad que se dispondrá en la ciudad, para que las elecciones de este domingo se desarrollen sin contratiempos.

En primer lugar se aplicará la ley seca, desde las 6:00 de la tarde del sábado 07 de marzo, hasta el mediodía del lunes 9. También se prohibirá el transporte de escombros y trasteos, desde las 06:00 de la tarde del mismo sábado, hasta las 06:00 de la mañana del lunes.

En los 216 puestos de votación se contará con el acompañamiento de la fuerza pública, para evitar cualquier alteración durante la jornada, con participación tanto de la Policía, como del Ejército. Por otra parte, los kits electorales serán distribuidos en la madrugada del domingo, para iniciar los comicios desde las 8:00 de la mañana.

"Más de 3.600 hombres y mujeres estarán en todos los puestos de votación en los municipios del área metropolitana de Cali. Para que el próximo domingo 8 de marzo, cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto en un entorno de completa paz y tranquilidad. Contaremos con la activación de un puesto de mando unificado, un despliegue helicoportado y nuestros drones con el fin de garantizar la seguridad desde el aire", señaló el teniente coronel Javier Martín, comandante operativo de la Policia de Cali.



Las autoridades señalaron que en Cali ningún puesto de votación será trasladado, mientras tanto siguen en estudio las solicitudes de reubicación de algunas mesas en la zona rural de Jamundí.