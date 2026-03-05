Candidatos del Frente por la Vida aclaran cómo llegaron a la consulta

En medio de un conversatorio de Blu Radio, los precandidatos del Frente por la Vida han salido al paso para explicar su participación en esta consulta interpartidista.

Tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de dejar fuera de la contienda a Iván Cepeda, figuras hasta ahora desconocidas para el gran público han asumido el reto de mantener vigentes las ideas progresistas en el debate nacional.



Martha Viviana Bernal: del proceso de firmas a la coalición

Martha Viviana Bernal aclaró que su llegada a la consulta no fue por una invitación directa, sino fruto de su propia búsqueda de espacios de participación. Bernal lideró inicialmente un movimiento independiente denominado Unión Federal por la Equidad, con el cual logró recolectar más de 100,000 firmas. Sin embargo, al no contar con la estructura ni el presupuesto necesarios para alcanzar el millón de rúbricas requeridas, buscó alianzas.



Héctor "Tico" Pineda

Por su parte, Héctor "Tico" Pineda ofreció una perspectiva distinta sobre el origen de la coalición. Según Pineda, el Frente por la Vida fue organizado originalmente por el presidente Gustavo Petro, quien también le habría dado el nombre al grupo. El precandidato explicó que su rol es el de un "jugador suplente" que entra al campo de juego después de que el CNE "sacara del juego" a Iván Cepeda.

Pineda reveló que su llamado a la candidatura provino del partido La Fuerza y de Roy Barreras, aclarando que no ha tenido comunicación directa con el presidente Petro en los últimos cuatro años. Su objetivo principal es asegurar que la voz de los sectores progresistas no se pierda tras la exclusión de Cepeda.



Edison Lucio Torres: Una apuesta estratégica y periodística

A diferencia de Pineda, Edison Lucio Torres rechazó la etiqueta de "bateador emergente". Torres asegura que su participación es el resultado de un ciclo estratégico que viene trabajando desde el año 2009, época en la que mantuvo debates ideológicos públicos con el hoy presidente Petro sobre la visión de país.

