Hombre fue asesinado en Girón; menor de 15 años fue aprehendido tras persecución policial

Un hombre de 31 años fue asesinado a tiros en el barrio Marianela, sector La Ladrillera, en el municipio de Girón, Santander. Por este hecho, la Policía Metropolitana de Bucaramanga logró la aprehensión de un menor de 15 años que presuntamente estaría vinculado al homicidio.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima se movilizaba en una motocicleta cuando fue interceptada por varios sujetos que se desplazaban en otro vehículo. Según las primeras informaciones, el parrillero sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

El hombre recibió cinco impactos de bala en la región del tórax y murió en el lugar de los hechos. Tras el ataque, unidades de la Policía activaron un plan candado y realizaron un cierre de vías que permitió interceptar a los presuntos responsables cuando huían hacia el barrio Porvenir, sobre el anillo vial de Girón.

Durante el procedimiento fue aprehendido un adolescente de 15 años, a quien se le halló en su poder un revólver con seis cartuchos percutidos.



El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, brigadier general William Quintero Salazar, aseguró que la rápida reacción de los uniformados permitió la captura del menor y el avance en el esclarecimiento del caso.

“Gracias a la reacción inmediata de nuestros uniformados logramos la aprehensión de un menor de edad que estaría vinculado a este hecho. Continuamos adelantando las investigaciones para establecer la participación de otras personas y esclarecer completamente lo ocurrido”, indicó el oficial.

Según la verificación realizada por las autoridades, la víctima registraba seis anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por delitos como porte ilegal de armas de fuego, tráfico o porte de estupefacientes, hurto agravado, lesiones personales y daño en bien ajeno.

Por su parte, el menor aprehendido registra tres anotaciones judiciales: dos por lesiones culposas en 2024 y una por hurto calificado en 2026.

El adolescente y el arma de fuego incautada fueron dejados a disposición de la autoridad competente, mientras continúan las investigaciones para determinar si hay más personas involucradas en este homicidio.