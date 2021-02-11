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Girón: noticias actuales y cobertura de los recientes acontecimientos

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Ofrecen $50 millones tras asesinato de guardián del Inpec en Girón, Santander

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Murió funcionario del Inpec tras atentado sicarial ocurrido cerca a la cárcel de Palogordo

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Herido funcionario del Inpec tras ataque a tiros cuando se dirigía a la cárcel de Girón

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“Vivimos con miedo”: denuncian riesgo de colapso en 10 viviendas tras obra en Girón

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Hieren a policías tras intervenir consumo de drogas en calles de Girón; los atacaron a piedra

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Condena de 19 años a hombre que asesinó a su suegra e intentó matar a su esposa en Girón

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Demolerán sede de colegio en Girón por riesgo de colapso; estudiantes serán reubicados

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