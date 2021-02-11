Las autoridades anunciaron una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato del inspector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Efraín Quesada Urrego, ocurrido este jueves en el municipio de Girón.La decisión fue adoptada al término de un consejo extraordinario de seguridad realizado tras el atentado contra el funcionario penitenciario. Además de la recompensa, se dispuso un esquema especial de seguridad con apoyo del Ejército Nacional para fortalecer la protección de los guardianes del Inpec que prestan servicio en la Cárcel de Girón y garantizar el desarrollo de sus funciones.El Inpec lamentó el fallecimiento del inspector Quesada y expresó sus condolencias a sus familiares y compañeros de trabajo. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades competentes para avanzar con celeridad en la investigación y llevar ante la justicia a los responsables del crimen.Por su parte, el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP) rechazó el asesinato del funcionario y aseguró que este hecho refleja la grave situación de seguridad que enfrentan los servidores penitenciarios en el país. El sindicato advirtió que durante los últimos años decenas de funcionarios del sistema han sido víctimas de atentados y homicidios, por lo que pidió una estrategia nacional de protección que involucre al Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Inpec, Policía, Fiscalía, Unidad Nacional de Protección y autoridades territoriales.En el comunicado, el sindicato señaló que la cárcel de Palogordo de Girón requiere una intervención inmediata debido a la presencia de personas privadas de la libertad de alta complejidad y a los proyectos de ampliación del establecimiento. También insistió en la necesidad de fortalecer el pie de fuerza, mejorar la infraestructura, dotar de tecnología al sistema penitenciario y garantizar acompañamiento permanente de la Fuerza Pública.El inspector Efraín Quesada Urrego fue atacado cuando se dirigía a cumplir su jornada laboral en la Cárcel de Girón. Inicialmente resultó gravemente herido y posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones. El homicidio generó un consejo extraordinario de seguridad en el municipio, tras el cual las autoridades anunciaron una recompensa de $50 millones y un esquema especial de protección para el personal del Inpec, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el crimen y capturar a los responsables.