Amenazan de muerte nuevamente al director de la cárcel Palogordo en Santander

Según el defensor de derechos penitenciarios, Hernando Mantilla, esta es una nueva amenaza que pone en riesgo la vida del director de la cárcel Palogordo , el capitán Eleasid Durán Sánchez. El funcionario ha recibido amenazas cada mes, por eso se hizo el llamado a que se le brinde la seguridad respectiva, ya que no cuenta con las medidas de seguridad apropiadas, puesto que ni carro blindado le ha asignado.

A quienes se atribuyen esta amenaza son los que fueron integrantes de la 'Operación Dominó', denominados como los grandes capos de la extorsión en Colombia.

“Están en el Patio 10 y exigen que el patio sea desocupado en menos de 24 horas”, confirmó Mantilla.

El que aparece como responsable del panfleto, el 'Comandante Felipe', es un interno de los llamados 'dinamizadores de la extorsión' de la 'Operación Dominó' quienes están asignados al patio mencionado.

Mantilla recalcó que “Obviamente son personas que están vigiladas respetándoles sus derechos, pero están acostumbradas a que se haga solo lo que ellos quieres y pagan por eso”, y cuando no encuentran que se haga lo que ellos digan es cuando se dan este tipo de amenazas, esta situación prende las alarmas en Santander ya que pueda ocurrir un asesinato como sucedió en Barranquilla".

Y agregó, "Como defensor de los derechos carcelarios en Santander abogo por todos los derechos tanto los de presos como por los funcionarios del INPEC y no es bueno que se hagan este tipo de amenazas esto tiene diferentes causas y una de ellas es la corrupción que todavía se da dentro del INPEC y que en un momento dado conlleva a que cuando hay un tipo de presiones fuertes contra estos internos entonces es cuando toman represarías y actúan contra los funcionarios".

Además, indicó que "Este tipo de extorsiones, aunque son frecuentes en las cárceles no implica que, por costumbre no se tenga precaución o cuidado frente a las amenazas por lo que es importante respaldar con la seguridad respectiva a los funcionarios a pagar por todo toman represarías contra los funcionarios del INPEC, esta es una situación delicada y esperamos que no se siga presentando”.