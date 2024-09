¿Fracasó el Día Sin Carro y Moto Voluntario en Bucaramanga?

Aunque se ha visto un leve despeje de las vías de Bucaramanga y el área metropolitana, han sido pocos los conductores de vehículos particulares y de motocicletas que atendieron el llamado de los alcaldes y autoridades de tránsito de Bucaramanga , Girón, Piedecuesta y Floridablanca del Día Sin Carro y Moto Voluntario.

#Video A esta hora aumentan los vehículos circulando en vías de Bucaramanga y el área metropolitana. Los conductores no se acogieron el Día sin Carro y Moto voluntario #MañanasBlu pic.twitter.com/UDjR0Ob8yL — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 25, 2024

En las calles la circulación de vehículos es casi igual a la de cualquier otro. Sneider Pérez, conductor de un taxi y quien durante la mañana recorrió varias zonas de Bucaramanga, aseguró que al inicio de la jornada fue caótica la movilidad.

“En el horario de 6:00 a 8:00 a.m. estuvo bastante pesada la movilidad, demasiado vehículo, mucho trancón. Ya después se fue bajando que es lo de siempre después de las 8:30 a 9:00 a.m. empieza la movilidad a bajar por ahí hasta las 11:00 a.m. y ahí vuelve y se reactiva la congestión en la ciudad”, señaló el taxista.

#EnDesarrollo Este es el panorama del Dia sin Carro y Moto voluntario en Bucaramanga. "Los conductores no fueron solidarios con el medio ambiente", dijo un residente de la carrera 33 #VocesySonidos pic.twitter.com/uqcEXKKRiR — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 25, 2024

En el municipio de Girón las autoridades de tránsito realizan operativos de control y verificación de documento. “Estamos verificando que la documentación la tengan en regla y analizando los resultados de la medida voluntaria del Día Sin Carro y Moto, hemos observado que no sólo muchos ciudadanos dejaron de cumplir con la medida con el llamado por parte del área metropolitana y de las autoridades de tránsito, sino que muchos persisten en andar con los documentos vencidos. Hasta el momento hemos inmovilizado más de 20 motocicletas y hemos elaborado más de 40 órdenes de comparendo por este motivo”.

Publicidad

El director del Área Metropolitana de Bucaramanga, Jhon Manuel Delgado, quien ha recorrido varios puntos de la ciudad, dijo que se evidencia que conductores acataron la medida de carácter voluntario, pero que otros no han atendido el llamado.

“Hemos estado haciendo un ejercicio de monitoreo de cómo van los puntos de control hoy en el Día Sin Carro y Sin Moto, y estamos transitando desde el punto de Floridablanca frente al estadio, vamos para Piedecuesta por la autopista y creo que al final el nivel de voluntariedad ha demostrado que se ha reducido el número de vehículos, pero también ha habido otros que no hagan una acatado del llamado”, anoto el director del AMB.

Nuestro director @johnmadelgado, ciclista urbano por pasión, recorre los puestos de control de los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga, inspeccionando el comportamiento de la movilidad, en el ‘Día sin carro y sin moto’. @AlcaldiaBGA @AlcaldiaGiron pic.twitter.com/d8DSptS9Ma — Área Metropolitana de Bucaramanga (@AreaMetroBga) September 25, 2024

Publicidad

Indicó que la jornada permitirá analizar el comportamiento de los habitantes, “al final eso nos va a permitir al final de la jornada, examinar qué tipos de comportamientos qué tipo de elecciones hacen los ciudadanos, qué nivel de corresponsabilidad existe y qué nivel de acatamiento del llamado de las autoridades hacen los ciudadanos”.

En medio de los controles que realiza tránsito de Floridablanca, un policía que apoyaba un operativo frente al estadio Álvaro Gómez Hurtado, resultó herido tras ser arrollado por un motociclista que evadió el llamado de pare. Según las autoridades el conductor de la moto tenía el Soat vencido.