Elecciones Colombia 2026  / Noticias  / "Los invito a votar por mí": Miguel Uribe Londoño al Centro Democrático

"Los invito a votar por mí": Miguel Uribe Londoño al Centro Democrático

El padre de Miguel Uribe Turbay se inscribió oficialmente como candidato presidencial; irá a la primera vuelta.

