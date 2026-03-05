"Los invito a votar por mí": Miguel Uribe Londoño al Centro Democrático

Miguel Uribe Londoño, el padre de Miguel Uribe Turbay, se inscribió oficialmente en la Registraduría como candidato presidencial para la primera vuelta de las elecciones.

Después de realizar el proceso de inscripción aseguró que su candidatura se basará en la unidad del país y por eso le hizo un llamado al Centro Democrático, partido en el que él militó hasta finales del año pasado.

“Yo tengo muchos amigos en el Centro Democrático, yo fui cofundador del Centro Democrático y Miguel fue su gran líder de 2022 a 2025 y nosotros estamos en capacidad de representar todo lo que esas personas del Centro Democrático quieren, por eso creo yo los invito a votar por mí a ellos y a las comunidades negras, afros, palenqueras y raizales y a todos los colombianos y a los liberales y a los conservadores y a los del partido de la U”, dijo Uribe Londoño.

Miguel Uribe Londoño Foto: suministrada

Es importante recordar que Uribe Londoño fue precandidato presidencial del Centro Democrático, sin embargo, fue expulsado del proceso y él renunció a la militancia del partido.



Su inscripción como candidato presidencial la hizo con el aval del Partido Demócrata Colombiano.

Video de las declaraciones de Uribe Londoño: