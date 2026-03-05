Periodista colombiana fue detenida por agentes de ICE en Tennessee

La periodista Estefany Rodríguez, reportera del medio Nashville Noticias y colaboradora de Univision 42 Nashville, fue detenida el 4 de marzo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la ciudad de Nashville, Tennessee.

De acuerdo con un comunicado publicado por el medio de comunicación, Estefany se encontraba junto a su esposo frente a un gimnasio cuando el vehículo en el que se movilizaban, que estaba identificado con el logo de prensa de Nashville Noticias, fue rodeado por varios automóviles de los que posteriormente descendieron hombre que procedieron a detener a la comunicadora.

Según el documento, Rodríguez fue trasladada a un centro de detención migratoria y no se conocen mayores detalles de la razón por la que fue detenida.

Estafanía es licenciada en periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe en Colombia, en donde trabajó durante varios años en distintos medios de comunicación antes de viajar a Estados Unidos. Desde 2022 forma parte del equipo de Nashville Noticias, donde ha cubierto temas relacionados con los operativos migratorios.



En el comunicado, Nashville Noticias expresó su respeto por las leyes de Estados Unidos y manifestó su expectativa de que la situación se resuelva favorablemente para la reportera. El medio también señaló que esperan que Rodríguez pueda reunirse pronto con su hija y su esposo mientras continúa su proceso legal dentro del marco establecido por la ley.