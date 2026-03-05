En vivo
Periodista colombiana fue detenida por agentes de ICE en Tennessee

Estefany Rodríguez se encontraba con su esposo afuera de un gimnasio cuando el carro en el que viajaban fue rodeado por varios vehículos de los que descendieron hombres que la detuvieron.

Periodista colombiana Estefany Rodríguez fue detenida por agentes de ICE en Tennessee.
Periodista colombiana Estefany Rodríguez fue detenida por agentes de ICE
Foto: captura de video
Por: Miguel Garzón
|
Actualizado: 5 de mar, 2026

