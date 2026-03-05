En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Gobierno expide decreto para acelerar soluciones de vivienda a afectados por lluvias en el Caribe

Gobierno expide decreto para acelerar soluciones de vivienda a afectados por lluvias en el Caribe

El decreto permite asignar subsidios de vivienda de manera más rápida y habilita apoyo para arriendo temporal a las familias que deban salir de zonas afectadas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad