Gobierno expide decreto para acelerar soluciones de vivienda a afectados por lluvias en el Caribe

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0215 de 2026, una medida que busca acelerar las soluciones de vivienda para las familias afectadas por el frente frío en varias regiones del país.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales por el alcalde de Montería, Hugo F. Kerguelen G, quien describió la decisión como “una noticia muy importante” y que “da herramientas reales para acelerar la recuperación de las familias que hoy lo han perdido todo”.

Allí se establecen medidas excepcionales para atender la emergencia entre las que destacan asignar subsidios de vivienda de manera más rápida y sin los trámites tradicionales que suelen tardar meses o incluso años.

También habilita apoyo para arriendo temporal a las familias que deban salir de zonas afectadas y simplifica los procesos para reconstruir o mejorar viviendas dañadas.



Además, se podrán desarrollar proyectos de reasentamiento para comunidades ubicadas en zonas de alto riesgo y los municipios contarán con más herramientas para habilitar suelo y construir soluciones habitacionales con mayor agilidad.

Precisamente, dice Kerguelen que estas medidas fueron discutidas durante la reciente visita a Montería de la ministra y la viceministra de Vivienda, quienes conocieron de primera mano la magnitud de la emergencia.

Al igual, se puede leer en el fragmento de documento que solo entre el 27 de enero y el 6 de febrero de 2026, según la Sala de Crisis de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se reportaron 65 emergencias, entre las que se encuentran 53 inundaciones, 5 movimientos en masa, 3 crecientes súbitas, 2 vendavales, una erosión fluvial y una erosión costera en 61 municipios de 8 departamentos del país.

“Las afectaciones llegaron a 69.235 familias y 252.233 personas. 10 personas murieron y tres resultaron heridas”, agregó.

“Nosotros insistimos en que la magnitud de la emergencia exigía medidas extraordinarias, y hoy esas medidas comienzan a materializarse. Desde al Alcaldía de Montería seguiremos trabajando sin descanso para que estas herramientas se traduzcan rápidamente en soluciones reales para nuestra gente. La recuperación no será de un día para otro, pero cada paso institucional como este nos acerca a lograrlo”, fueron las palabras finales del mandatario.