Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

UNGRD iniciará obra de emergencia en Lorica, Córdoba, para reforzar dique artesanal de la comunidad

UNGRD iniciará obra de emergencia en Lorica, Córdoba, para reforzar dique artesanal de la comunidad

Son más de 200 hombres los que están trabajando día y noche, aunque ahora mismo las fuertes corrientes han impedido la ubicación de sacos con los que se cerrará el paso de las aguas.

Así se ven los trabajos adelantados por la comunidad en Lorica, Córdoba.
Así se ven los trabajos adelantados por la comunidad en Lorica, Córdoba.
UNGRD
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de mar, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

