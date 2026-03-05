En vivo
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Usando famoso meme de Bob Esponja: así promociona EE.UU. sus ataques a Irán

Usando famoso meme de Bob Esponja: así promociona EE.UU. sus ataques a Irán

En medios los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán, la Casa Blanca mostró un video de los recientes operativos usando a Bob Esponja como protagonista.

