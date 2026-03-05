Usando famoso meme de Bob Esponja: así promociona EE.UU. sus ataques a Irán

Continúan los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán desde el operativo "sorpresa" del pasado 28 de febrero por parte del Ejército norteamericano, que, según el Departamento de Seguridad, han logrado una poderosa ventaja y han reducido significativamente la fortaleza iraní con el paso de los días.

"Estamos derribando drones de 100.000 dólares con armas de 10.000 dólares", dijo el jefe del Comando Central durante la rueda de prensa. Sin embargo, una publicación en medio de la ofensiva por parte de la Casa Blanca llamó la atención y causó todo tipo de reacciones, en especial porque usaron a Bob Esponja.

A través de redes sociales, la Casa Blanca utilizó video de Bob Esponja -un meme famoso en internet- para promocionar sus ataques en Irán. La duración del video es de solo 14 segundos. Bob dice: "Quieren verme hacerlo de nuevo” y luego muestra explosiones de objetivos militares alcanzados en las últimas horas.

Por supuesto, este hecho se hizo viral en muy poco tiempo generando todo tipo de reacciones. Cabe recordar que no es la primera vez que sucede algo así, de hecho cuando comenzaron los operativos de ICE para expulsar inmigrantes ilegales, en redes, usaron publicidad de Pokemón para "atraparlos a todos", incluso, les hicieron sus propias cartas.



La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán continuará, aunque desde el Departamento de Seguridad han declarado que esperan que la situación se regule pronto y la neutralización de más de 2.000 objetivos le han dado una poderosa ventaja a los norteamericanos.

"El hijo de Jamenei (muerto en el primer día de la guerra en un ataque) es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy. El hijo de Jamenei es inaceptable para mí. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán", dijo Trump.