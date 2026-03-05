Si tiene cámara de vigilancia, la puede conectar al sistema de seguridad de Bogotá: así funciona

La Alcaldía de Bogotá invitó a todos los ciudadanos que tengan una cámara de seguridad privada, en sus hogares o locales comerciales y que registren el espacio público, sumarlas a la conexión del sistema distrital.

Según el alcalde Carlos Fernando Galán, una de las principales condiciones es que dichos equipos sean a color y tengan por lo menos dos megapíxeles de calidad.

Quienes deseen sumarse pueden ingresar a la página https://argos.scj.gov.co/sic/login_ciudadano.xhtml. de la secretaría de Seguridad de Bogotá.

El sistema cuenta con cerca de 13.000 cámaras integradas de entidades públicas y privadas que se monitorean desde el C4 y desde diez centros de control ubicados en estaciones de Policía.



Blu Radio - Bing Creator

“Implementamos una herramienta de analítica de videos que nos permite cualquier video que tenga el C4, revisarlo con esta herramienta y detectar situaciones de inseguridad, de manejo inadecuado de basuras o cualquier situación relevante. Antes, ese análisis de esos videos tomaba horas y a una persona le tocaba quedarse revisando el video. Ahora, con esta herramienta, en cuestión de segundos o máximo minutos”, agregó Galán.

Todas además operan de manera articulada con la Policía, Fiscalía y varias dependencias de la alcaldía como secretarías de Seguridad, Movilidad, Mujer y Salud, Bomberos e Idiger, entre otras.

1.200 cámaras conectadas al C4 hoy.



Desde hoy 1.200 cámaras de monitoreo de tráfico y movilidad están conectadas al sistema de seguridad de la ciudad para reforzar la vigilancia.



Desde el inicio de esta administración hemos aumentado en más de 33% el número de cámaras… pic.twitter.com/vkW9F3uibf — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) March 6, 2026