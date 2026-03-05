Resultado de Sinuano Noche, último sorteo hoy jueves 5 de marzo de 2026

El chance Sinuano Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados en la región Caribe colombiana. En departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este juego de suerte y azar hace parte de la rutina diaria de miles de personas que cada noche consultan el resultado oficial con la esperanza de obtener un premio.

Gracias a su mecánica sencilla y a la posibilidad de jugar todos los días del año, el Sinuano Noche se mantiene entre las opciones preferidas por los apostadores en la Costa Caribe.



Resultado oficial Sinuano Noche – 5 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el jueves 5 de marzo de 2026, el resultado oficial del chance Sinuano Noche fue:

Detalle del resultado



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta:

Estos son los únicos números válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, sin excepción. El sorteo se realiza en horario nocturno y los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión oficial del juego.

Este horario fijo permite que los jugadores sepan exactamente cuándo revisar si su número fue favorecido.



Modalidades de juego del Sinuano Noche

Uno de los factores que más atrae a los participantes es la variedad de modalidades de apuesta disponibles. Los valores para jugar suelen ir desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de diferentes tipos de apostadores.

Las principales modalidades son:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar la posición.

acertar las tres últimas cifras sin importar la posición. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta estructura permite que cada jugador elija la modalidad según su presupuesto y estrategia de juego.



Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia

Actualmente, el chance Sinuano Noche también puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.



Apostar mediante operadores oficiales garantiza seguridad, respaldo legal y transparencia en las transacciones.

El proceso para jugar en línea generalmente incluye:



Crear una cuenta en un operador autorizado. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante PSE, transferencias o billeteras digitales. Seleccionar el sorteo, elegir el número y la modalidad de juego. Confirmar la apuesta y conservar el comprobante digital.

Esta opción permite participar desde cualquier lugar del país y consultar los resultados rápidamente.

Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

El proceso para cobrar un premio depende del monto ganado, aunque existen requisitos básicos obligatorios.

Documentos requeridos



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto ganado (UVT)



Menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT .

se debe diligenciar el . Iguales o superiores a 182 UVT: se debe presentar certificación bancaria vigente, con fecha no mayor a 30 días.

Cumplir con estos requisitos es fundamental para garantizar el pago del premio de manera oportuna.



Últimos resultados del Sinuano Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del sorteo:



4 de marzo de 2026: 8948 – 3

8948 – 3 3 de marzo de 2026: 6512 – 2

El Sinuano Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en la Costa Caribe colombiana, gracias a su frecuencia diaria, la variedad de modalidades de apuesta y la facilidad para participar tanto en puntos físicos como en plataformas digitales.

Publicidad

Cada noche, miles de jugadores revisan el resultado con la esperanza de que su número sea el próximo ganador.