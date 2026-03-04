Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 4 de marzo de 2026

El chance Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en la región Caribe colombiana. En departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este juego de suerte y azar forma parte de la rutina diaria de miles de personas que cada noche revisan el resultado oficial con la expectativa de obtener un premio.



Resultado oficial Sinuano Noche – 4 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el miércoles 4 de marzo de 2026, el resultado oficial fue:

Detalle del resultado:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta:

Estos son los únicos números válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, sin excepción. El sorteo se realiza en horario nocturno y los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión oficial.

Este horario estable permite que los apostadores sepan con claridad cuándo revisar si su número fue favorecido.



Modalidades de juego del Sinuano Noche

Uno de los aspectos que más atrae a los jugadores es la variedad de modalidades de apuesta disponibles. Los valores de juego van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de distintos perfiles de apostadores.

Las principales modalidades son:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar la posición.

acertar las tres últimas cifras sin importar la posición. Dos cifras o pata: a certar las dos últimas cifras en orden exacto.

certar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta estructura permite que cada jugador elija la modalidad según su presupuesto y estrategia de juego.



Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia

Actualmente, el Sinuano Noche también puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.



Apostar mediante operadores oficiales garantiza seguridad, respaldo legal y transparencia en las transacciones.

El proceso para jugar en línea incluye:



Crear una cuenta en un operador autorizado. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante PSE, transferencias o billeteras digitales. Seleccionar el sorteo, elegir el número y la modalidad. Confirmar la apuesta y conservar el comprobante digital.

Esta modalidad permite participar desde cualquier lugar y consultar los resultados de forma rápida.

Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque existen requisitos básicos obligatorios en todos los casos.

Documentos requeridos



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento.

Requisitos adicionales según el monto (UVT)



Menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT.

se debe diligenciar el Formato SIPLAFT. Iguales o superiores a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente, con fecha no mayor a 30 días.

Cumplir con estos requisitos es fundamental para garantizar el pago del premio de manera oportuna.



Últimos resultados del Sinuano Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del sorteo:



3 de marzo de 2026: 6512 - 2

6512 - 2 2 de marzo de 2026: 8784 - 2

8784 - 2 1 de marzo de 2026: 5816 - 6

5816 - 6 28 de febrero de 2026: 9188 - 5

El Sinuano Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en la Costa Caribe gracias a su frecuencia diaria, variedad de modalidades y facilidad para participar tanto en puntos físicos como en línea. Cada noche, miles de jugadores revisan el resultado con la esperanza de que su número sea el próximo ganador.