Resultado de Sinuano Noche, último sorteo hoy martes 3 de marzo de 2026

El chance Sinuano Noche sigue consolidándose como uno de los sorteos más consultados en la región Caribe colombiana. En departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este juego hace parte de la rutina diaria de miles de personas que cada noche revisan el resultado con la expectativa de ganar. Su frecuencia diaria, mecánica sencilla y múltiples modalidades de apuesta lo mantienen como una de las opciones preferidas dentro de los juegos de suerte y azar en la Costa Caribe.



Resultado oficial Sinuano Noche – 3 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el martes 3 de marzo de 2026, el resultado oficial fue: 6512 - 2.

Detalle del resultado:



Número ganador: 6512.

Dos últimas cifras: 12.

Tres últimas cifras: 512.

La quinta: 2.

Estos son los únicos números válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, sin excepción. El sorteo se realiza en horario nocturno y los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión oficial.

Este horario fijo permite que los apostadores organicen sus jugadas y sepan exactamente cuándo verificar si su número fue favorecido.



Modalidades de juego del Sinuano Noche

Uno de los principales atractivos del sorteo es la variedad de modalidades disponibles. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de distintos perfiles de jugadores.



Las principales modalidades son:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras : acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

: acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar la posición.

acertar las tres últimas cifras sin importar la posición. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta estructura mantiene una mecánica clara y permite que cada jugador elija la modalidad según su presupuesto y estrategia.



Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia

El Sinuano Noche también puede jugarse en línea a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en Colombia. Apostar en operadores oficiales garantiza respaldo legal y seguridad en cada transacción.

El proceso para jugar por internet incluye:



Crear una cuenta en un operador autorizado. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante PSE, transferencias o billeteras digitales. Seleccionar el sorteo, elegir el número y la modalidad. Confirmar la apuesta y conservar el comprobante digital.

Esta alternativa permite participar sin acudir a un punto físico y consultar los resultados fácilmente desde cualquier lugar.

Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

El cobro del premio depende del monto ganado, aunque existen requisitos básicos obligatorios en todos los casos.



Documentos requeridos

Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento.

Requisitos adicionales según el monto (UVT)

Menores a 48 UVT: solo se exigen los documentos básicos.

solo se exigen los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT : se debe diligenciar el Formato SIPLAFT.

: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT. Iguales o superiores a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente, con fecha no mayor a 30 días.

Cumplir con estos requisitos es fundamental para garantizar el pago oportuno del premio.



Últimos resultados del Sinuano Noche

A continuación, los resultados recientes del sorteo:



2 de marzo de 2026: 8784 - 2

8784 - 2 1 de marzo de 2026: 5816 - 6

5816 - 6 28 de febrero de 2026: 9188 - 5

9188 - 5 27 de febrero de 2026: 6390 - 9

6390 - 9 26 de febrero de 2026: 4396 - 5

El Sinuano Noche se mantiene como uno de los juegos más consultados en la Costa Caribe, gracias a su frecuencia diaria, variedad de modalidades y facilidad para jugar tanto en puntos físicos como en línea. Cada noche, miles de jugadores esperan que su número sea el próximo en salir.