Sinuano Noche, resultados del último sorteo hoy lunes 2 de marzo de 2025

El chance Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en la región Caribe colombiana. En departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este juego hace parte de la rutina diaria de miles de personas que cada noche revisan el número ganador con la ilusión de llevarse un premio.
En el sorteo realizado el lunes 2 de marzo de 2026, el resultado oficial fue:
Estos son los únicos números válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.
El Sinuano Noche se juega todos los días del año, sin excepción. El sorteo se realiza en horario nocturno y los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión.
Este horario fijo permite que los apostadores organicen sus jugadas y sepan exactamente cuándo revisar si su número fue favorecido.
Uno de los principales atractivos de este sorteo es la variedad de modalidades disponibles. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de distintos perfiles de jugadores.
Las modalidades principales son:
Esta estructura mantiene una mecánica clara y permite que cada jugador elija la modalidad según su presupuesto y estrategia.
El Sinuano Noche también está disponible en línea a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en el país. Apostar en operadores oficiales garantiza respaldo legal y seguridad en cada transacción.
El proceso para jugar por internet incluye:
Esta alternativa permite participar sin acudir a un punto físico y consultar fácilmente los resultados en línea.
El cobro del premio depende del monto ganado, aunque existen requisitos básicos obligatorios en todos los casos.
Cumplir con estos requisitos es fundamental para garantizar el pago oportuno del premio.
A continuación, los resultados recientes del sorteo:
El Sinuano Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en la Costa Caribe, gracias a su frecuencia diaria, variedad de modalidades y facilidad para jugar tanto en puntos físicos como en línea. Cada noche, miles de jugadores esperan que su número sea el próximo en salir.