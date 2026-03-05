En menos de 24 horas inadmiten en Medellín a un segundo estadounidense por delitos sexuales

En la capital antioqueña siguen encendidos los radares de las autoridades para prevenir la comisión de delitos sexuales y, en especial, contra niños, niñas y adolescentes.

Por esto, fue inadmitido en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro un ciudadano estadounidense que arrojó dentro de los registros de las autoridades una alerta en el sistema Angel Watch, es decir, con condenas o reseñas relacionadas con este tipo de conductas.

“Desde Medellín seguimos trabajando sin tregua para que este tipo de depredadores no pongan un pie en nuestra ciudad. Aquí protegemos a nuestros niños y niñas”, dijo sobre el caso a través de su cuenta en X el alcalde Federico Gutiérrez.

En menos de 24 horas fue inadmitido un segundo ciudadano estadounidense en Medellín por antecedentes o reseñas de delitos sexuales. En lo corrido del año van 14 procedimientos de este tipo, según el alcalde Federico Gutiérrez pic.twitter.com/9SDyOMrFM6 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 5, 2026

Esta nueva medida de las autoridades migratorias se conoce a menos de 24 horas de que en la misma terminal aérea otro sujeto originario de Estados Unidos fuera inadmitido por similares circunstancias.

Así las cosas, ya son 14 las personas a las que se le ha rechazado su ingreso al país a través de este aeropuerto por dichas alertas. Durante todo el 2025 fueron 71 las inadmisiones.