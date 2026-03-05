En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En el occidente de Medellín incautaron más de 236 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando

En el occidente de Medellín incautaron más de 236 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando

La acción de las autoridades representa un golpe por más de 1.260 millones de pesos a las finanzas de grupos criminales que se sirven de estas rentas.

