En el occidente de Medellín incautaron más de 236 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando

En el occidente de Medellín se incautaron más de 236 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando. La acción de las autoridades representa un golpe por más de 1.260 millones de pesos a las finanzas de grupos criminales que se sirven de estas rentas.

Siguen las acciones del Grupo Operativo Anticontrabando de la Gobernación de Antioquia contra mercancías que son comercializadas sin los respectivos permisos y afectando las finanzas del departamento.

El más reciente operativo se llevó a cabo en el sector de Belén, occidente de Medellín, donde fueron aprehendidas 236 mil cajetillas de cigarrillo que no contaban con la documentación legal necesaria ni el pago de impuestos requerido para su libre circulación.

Según María Alejandra Escobar Mejía, directora de Fiscalización y Control de la Gobernación, la mercancía podría generar ingresos tras su comercialización de hasta 1.260 millones de pesos dejando de percibir también el departamento por asuntos de impuestos más de 1.100 millones que deberían estar destinados a asuntos como salud, educación y deporte.



“Invitamos a todos los consumidores en el departamento de Antioquia a realizar compras legales y a no contribuir con el contrabando en nuestro departamento”, aseguró.

Solo por el comercio ilegal de cigarrillos, el departamento deja de recaudar más de 260.000 millones de pesos al año en impuestos, debido a que cerca del 40% de las cajetillas que se consumen en el territorio ingresan de forma ilegal y no pagan tributos.

Publicidad

Vendedores ambulantes, bodegas y diferentes tipos de tiendas locales son los lugares donde con mayor frecuencia se expende este tipo de mercancía.