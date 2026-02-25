Durante un operativo realizado en un edificio de tres pisos ubicado en la localidad de Los Mártires, la Dian, junto a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), incautó cerca de 19.286 rollos de tela de origen extranjero, con un avalúo comercial que ronda los $10.000 millones.

Según la entidad, las autoridades identificaron que la mercancía no contaba con los soportes legales que acreditaran su importación, permanencia y comercialización en el territorio aduanero nacional.

Destacó también que durante la intervención se evidenció la ausencia de contabilidad, inventarios o facturas que respaldaran la legalidad de los textiles.

La Dian incautó más de 19.000 rollos de tela de contrabando en edificio de Bogotá

Por su parte, el representante legal del establecimiento no presentó información que coincidiera con los registros oficiales, lo que derivó en la medida cautelar de aprehensión sobre la totalidad de la mercancía.



Desde la Dian aseguraron que este es un avance significativo en la lucha contra el contrabando de textiles, pues esta es una práctica ilegal que afecta la industria nacional y el empleo.

Finalmente, señalaron que, por medio de estos operativos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ratifica su compromiso con la seguridad económica y la protección del comercio formal, al fortalecer la presencia institucional en centros de acopio, prevenir el ingreso de mercancías sin requisitos legales y promover una cultura de legalidad en el país.