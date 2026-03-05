Ambulancia se volcó en la vía Cisneros-Puerto Berrío, Antioquia: hay cuatro personas heridas

Un grave accidente de tránsito se registró en el kilómetro 14 de la vía que comunica a los municipios de Cisneros y Puerto Berrío, en jurisdicción del Nordeste de Antioquia, que aunque por fortuna no dejó víctimas fatales, causó fracturas y contusiones a cuatro personas.

Una ambulancia en la que iban cuatro personas perdió el control y colisionó contra un objeto fijo, en este caso un árbol, dejando como resultado, el conductor y el paciente con heridas menores, mientras que la enfermera y una adulta mayor, quien era la acompañante, con múltiples fracturas.

De acuerdo con el reporte de la Seccional de Tránsito y transporte de Antioquia, todos los lesionados fueron remitidos al hospital local de Cisneros y el caso más extremo fue el de una mujer que resultó lesionada con una fractura en su miembro superior derecho.

A su vez, el vehículo de clase camioneta marca Chevrolet, modelo 2023, era conducido por un hombre que terminó con lesiones menores. Los otros heridos registran una herida abierta en miembro inferior derecho y laceraciones en diferentes partes del cuerpo.



Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el municipio de Cisneros se registraron dos heridos en accidentes de tránsito durante el año anterior, cinco casos menos que en 2024 (-71,43%), casos que correspondieron a un usuario de moto y un peatón. Estadísticas de la entidad indican también que hubo cuatro fallecidos durante 2025 (un peatón y tres usuarios de moto) frente a un caso el periodo anterior, un incremento del 300 por ciento.