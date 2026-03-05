En vivo
Antioquia / Ambulancia se volcó en la vía Cisneros-Puerto Berrío, Antioquia: hay cuatro personas heridas

Ambulancia se volcó en la vía Cisneros-Puerto Berrío, Antioquia: hay cuatro personas heridas

De acuerdo con el reporte de la Seccional de Tránsito y transporte de Antioquia, todos los lesionados fueron remitidos al hospital local de Cisneros.

