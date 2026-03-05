¿A qué se debe la caída de utilidades de Ecopetrol?: Mañanas Blu, jueves, 5 de marzo de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 5 de marzo de 2026:



Mónica de Greiff, expresidenta de la junta directiva de Ecopetrol , habló de la caída de las utilidades de la compañía.

María Bolívar, candidata a la Cámara de Representantes por el Atlántico, se refirió de la denuncia de un atentado en su contra.

Edison Hernández, miembro de la Academia de Historia de La Guajira, habló del almirante José Prudencio Padilla sobre quien se hará una película financiada con recursos públicos.

Ahmad Reza Kheirmand, embajador de Irán en Colombia, se refirió del conflicto con Estados Unidos e Israel.

, se refirió del conflicto con Estados Unidos e Israel. Luis Francisco Ruiz, gobernador del Caquetá, habló de la muerte de tres soldados en emboscada en el departamento.

