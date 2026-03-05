¿A qué se debe la caída de utilidades de Ecopetrol?: Mañanas Blu, jueves, 5 de marzo de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 5 de marzo de 2026:
- Mónica de Greiff, expresidenta de la junta directiva de Ecopetrol, habló de la caída de las utilidades de la compañía.
- María Bolívar, candidata a la Cámara de Representantes por el Atlántico, se refirió de la denuncia de un atentado en su contra.
- Edison Hernández, miembro de la Academia de Historia de La Guajira, habló del almirante José Prudencio Padilla sobre quien se hará una película financiada con recursos públicos.
- Ahmad Reza Kheirmand, embajador de Irán en Colombia, se refirió del conflicto con Estados Unidos e Israel.
- Luis Francisco Ruiz, gobernador del Caquetá, habló de la muerte de tres soldados en emboscada en el departamento.
