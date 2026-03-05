Caso UNGRD: las claves del juicio contra Iván Name y Andrés Calle en la Corte Suprema

En la tarde de este jueves, 5 de marzo, se instaló formalmente en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la audiencia preparatoria de juicio contra dos de los salplicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Se trata de Iván Name y Andrés Calle, que ostentaron las presidencias del Senado de la República y la Cámara de Representantes, respectivamente, quienes hoy están privados de su libertad en la Cárcel la Picota de Bogotá luego de que la Sala de Instrucción de ese mismo alto tribunal ordenara su detención inmediata mientras avanza el proceso.

Allí, reaparecieron publicamente Name y Calle tras varios meses de detención, el magistrado Jorge Emilio Caldas hizo la lectura de una decisión proferida por esa misma sala sobre la negativa de decretar la nulidad que pidió el abogado del expresidente de la Cámara de Representantes. En ese sentido, está claro que el juicio sigue su curso.

Reaparecen Iván Name y Andrés Calle en juicio de caso UNGRD

Según el expediente, Name y Calle están acusados de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravado, en medio del escándalo por el presunto desvío de dineros públicos que habrían sido utilizados para asegurar apoyo político a reformas impulsadas por el Gobierno nacional. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, entre septiembre de 2023 y abril de 2024 se habría estructurado un acuerdo en el que funcionarios de la UNGRD utilizaron recursos públicos para comprar presuntamente apoyos en el Congreso.



Según Olmedo López y Sneyder Pinilla, Iván Name habría recibido una jugosa suma de 3000 millones de pesos entregados en dos pagos de 1.500 millones en octubre de 2023. En cuanto a Calle, se señala que recibió presuntamente la cantidad de 1.000 millones de pesos producto de estas supuestas dadivas.

Según la Corte, esos recursos presuntamente recibidos habrían sido utilizados para financiar campañas políticas en las elecciones regionales del año 2023. En particular, el dinero que supuestamente recibió Name habría sido destinado para financiar la campaña de su hija María Clara Name al Concejo de Bogotá.

Andrés Calle e Iván Name. Foto: X @AndresCalleA / @IvanNameVasquez / UNGRD

Las pruebas que aceptó y rechazó la Corte dentro del proceso de Iván Name y Andrés Calle

La Corte escuchará a testigos clave dentro de este escándalo como por ejemplo, Olmedo López y Sneyder Pinilla exdirector y exsubdirector respectivamenty a la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz. La primera audiencia de juicio preparatorio se desarrolló en el entendido en que uno de los abogados de Andrés Calle sustentó su recurso de apelación contra la decisión de la Corte que negó la nulidad del proceso contra el expresidente de la Cámara. Ahora, será la Sala de Casación Penal quien estudie este recurso.