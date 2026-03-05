Estados Unidos asegura haber hundido más de 30 buques iraníes

Estados Unidos ha hundido más de 30 buques iraníes, mientras que los ataques con misiles balísticos y drones de las fuerzas de Teherán han disminuido de forma considerable desde el inicio de la ofensiva contra la república islámica el sábado, afirmó este jueves un alto oficial estadounidense.

"Ya superamos los 30 barcos hundidos y, en las últimas horas, golpeamos un buque portadrones iraní de un tamaño aproximado al de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial. Y mientras hablamos, está en llamas", declaró el almirante Brad Cooper en una rueda de prensa.

Los "ataques con misiles balísticos han disminuido un 90 % desde el primer día. Los ataques con drones han disminuido un 83 %", dijo Cooper, jefe del Comando Central, responsable de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

Estados Unidos lanzó el 28 de febrero una campaña de bombardeos contra Irán junto con las fuerzas israelíes, y Teherán ha respondido lanzando oleadas de drones y misiles contra otros países de la región.



Destruir las capacidades de misiles balísticos de Irán y su armada son dos de los principales objetivos esgrimidos por Washington en la operación contra Irán, a la que Estados Unidos bautizó como "Furia Épica".



Trump exige tener voz en la elección del próximo líder de Irán

El presidente estadounidense exigió este jueves tener voz en la elección del próximo líder supremo de Irán, mientras la guerra en Oriente Medio que cumple ya seis días se extiende más allá de la región.

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado una ofensiva masiva contra Irán, al que acusan de querer dotarse de armas atómicas y de preparar un ataque.

La república islámica respondió con andanadas de drones y misiles contra Israel y objetivos estadounidenses y de sus aliados en el Golfo, después de que los bombardeos mataran a su líder supremo, Alí Jamenei.

Publicidad

Israel anunció que la guerra en curso con Irán entra en una nueva fase. "Aún tenemos otras sorpresas reservadas", advirtió el jefe del Estado Mayor de Israel, el teniente general Eyal Zamir.