¿Se va Diego Arias? Esto respondieron desde Atlético Nacional sobre el DT

La dolorosa eliminación en Copa Sudamericana frente a Millonarios puso en vilo la continuidad del técnico Diego Arias, en especial por la afición que, a través de redes sociales, comenzó a pedirle al equipo su salida para "recomponer el camino" de cara a lo que queda de la Liga BetPlay.

"Hemos invertido demasiado tiempo, energía y esfuerzos muy grandes de todo el club para poder organizar y armar una plantilla como la que hoy tenemos. Es un momento fuerte para nosotros, un golpe duro, y creo que no es momento para, sobre esa emoción que podríamos estar sintiendo, tomar decisiones apresuradas. Seguramente mañana, cuando estemos más tranquilos, se decidirá", fueron las palabras del técnico en rueda de prensa tras la eliminación.

Sin embargo, desde el club no mencionaron nada hasta en la tarde de este jueves, 5 de marzo, en donde aseguraron que, por el momento, no se ha tomado una decisión a fondo de esta situación.

Diego Arias // Foto: Atlético Nacional

"Antes que nada agradecer a los medios que nos acompañaron ayer, también a los que no, pero que igual amplifican de manera respetuosa nuestra información. Nos han estado consultando sobre el futuro de nuestro director técnico, si se produce alguna noticia al respecto no duden que se las comunicaremos de manera inmediata. Gracias", respondieron desde Atlético Nacional sobre la continuidad del técnico Diego Arias, a través del equipo de comunicaciones del club.



Por ahora, su continuidad seguirá siendo un misterio, aunque algunos periodistas han mencionado que su salida es inminente de la institución y se estará comunicado en la próximos días la decisión mientras comienza la supuesta búsqueda de un nuevo entrenador.

Inicialmente Arias estará al frente del equipo para el próximo partido del sábado, 7 de marzo, cuando el equipo verdolaga visite a Águilas Doradas por la Liga BetPlay, buscando recomponer el camino tras esta dolorosa derrota.