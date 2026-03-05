En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Joven colombiano muere en Dubái tras ataque con dron en medio del conflicto entre EEUU e Irán

Joven colombiano muere en Dubái tras ataque con dron en medio del conflicto entre EEUU e Irán

Sebastián Loaiza Tobio murió en Dubái tras un ataque con dron en medio del conflicto en Oriente Medio. Su familia espera repatriación del cuerpo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad