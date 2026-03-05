Joven colombiano muere en Dubái tras ataque con dron en medio del conflicto entre EEUU e Irán

La muerte de un colombiano en Dubái ha generado conmoción entre sus familiares y habitantes del departamento de Bolívar, luego de que se conociera que el joven falleció en medio de un ataque con explosivos registrado en los Emiratos Árabes Unidos, en el contexto de la creciente tensión militar que se vive actualmente en Oriente Medio.

Se trata de Sebastián Loaiza Tobio, un hombre oriundo del corregimiento de Yatí, en el municipio de Magangué, quien murió el pasado 1 de marzo cuando un dron con explosivos cayó en el lugar donde se encontraba trabajando.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, Loaiza Tobio prestaba servicios de seguridad para un jeque en Emiratos Árabes Unidos y se encontraba junto a otros integrantes del equipo de protección cuando ocurrió el ataque. La explosión provocada por el dron terminó causándole la muerte.

Las autoridades del país árabe habrían indicado que en los próximos días se adelantará el proceso de repatriación del cuerpo del colombiano y que asumirán los costos del traslado hasta Colombia para que sus familiares puedan realizar las exequias.



¿Quién era el colombiano que murió en bombardeos de Irán a Dubái?

Sebastián Loaiza era el menor de tres hermanos y creció en el corregimiento de Yatí, una pequeña población ubicada en jurisdicción de Magangué, Bolívar. Desde joven decidió ingresar al Ejército colombiano, donde se desempeñó como soldado profesional y recibió formación como paracaidista.

Gracias a esa preparación logró vincularse posteriormente al sector de seguridad privada en el exterior. En 2014 viajó a Emiratos Árabes Unidos, donde comenzó a trabajar como escolta y personal de seguridad para una personalidad de ese país.

Sebastián Loaiza Tobio, colombiano que murió en bombardeos en Dubái. Foto: Redes sociales

Durante cerca de doce años permaneció en territorio árabe desempeñando esas funciones. Sin embargo, según relataron sus familiares, recientemente había manifestado su intención de regresar definitivamente a Colombia.

De hecho, en septiembre del año pasado visitó Magangué para reencontrarse con su familia y evaluar su retorno al país. Sus allegados aseguran que ya había reunido una importante suma de dinero y consideraba que había cumplido su objetivo de trabajar en el exterior.

Loaiza Tobio además era padre de dos niñas pequeñas, de 2 y 4 años, quienes viven en Montería. Su fallecimiento ha generado tristeza entre quienes lo conocieron y recuerdan su esfuerzo por salir adelante y brindar mejores oportunidades a su familia.

La Iglesia Cristiana Restaurados Para Restaurar, congregación vinculada a su comunidad, también se pronunció en redes sociales lamentando su muerte. En el mensaje recordaron su infancia en Yatí y señalaron que desde niño se destacaba por su entusiasmo y su gusto por el fútbol.



Conflicto en Oriente Medio

El fallecimiento del colombiano ocurre en medio de una escalada militar que se intensificó el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra objetivos estratégicos en Irán. Tras esos ataques, el gobierno iraní anunció represalias, lo que ha derivado en una serie de acciones militares y ataques con drones y misiles en distintos puntos del Golfo Pérsico.

En las últimas horas se han reportado explosiones e incidentes en ciudades como Dubái y Abu Dabi, mientras continúan las operaciones militares y el intercambio de amenazas entre los países involucrados.

Hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de autoridades diplomáticas colombianas sobre las circunstancias exactas en las que murió Sebastián Loaiza Tobio. Mientras avanza la investigación, su familia espera la repatriación del cuerpo para darle sepultura en su tierra natal, donde hoy lo recuerdan como un joven trabajador que salió del país con el sueño de construir un mejor futuro para los suyos.