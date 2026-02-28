En vivo
Videos muestran el momento exacto en que misiles iraníes impactan lujoso hotel en Dubai

Videos muestran el momento exacto en que misiles iraníes impactan lujoso hotel en Dubai

A través de redes sociales se viralizaron videos que registraron el impacto de misiles en el hotel Fairmont The Palm, en Dubái, dejando heridos y pánico.

