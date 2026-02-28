Videos muestran el momento exacto en que misiles iraníes impactan lujoso hotel en Dubai

Momentos de pánico quedaron registrados en video luego de que varios proyectiles impactaran en las inmediaciones del hotel Fairmont The Palm, ubicado en la exclusiva isla artificial de Palm Jumeirah, en Dubái. Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran una densa columna de humo negro elevándose sobre el complejo turístico, mientras el fuego consumía parte de la estructura.

Las grabaciones captadas por residentes y turistas evidencian el momento exacto en que se escuchan explosiones, seguido por el avance de las llamas que alcanzan varios niveles del edificio. El hotel, reconocido por su oferta de lujo, restaurantes de alta cocina, piscinas y spa, quedó parcialmente envuelto en fuego, generando escenas de evacuación desesperada entre quienes se encontraban en el lugar.

Testigos relataron que el sonido de sirenas antiaéreas precedió el impacto. Segundos después, un fuerte estallido sacudió la zona cercana a la marina, lo que obligó a decenas de personas a correr en busca de refugio. Algunos afirmaron haber visto fragmentos caer desde el cielo, aumentando el temor entre la población civil.



Estos son los videos

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos confirmaron la ocurrencia de un “incidente” en Palm Jumeirah y desplegaron unidades de emergencia para controlar la situación. Según el reporte oficial, cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos cercanos. El gobierno aseguró que la prioridad inmediata es proteger a residentes y visitantes, mientras continúan las labores de inspección y seguridad.

Este hecho ocurre en medio de una escalada militar sin precedentes en Oriente Medio. Horas antes, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció el lanzamiento de una ofensiva que calificó como “preventiva”, con el objetivo de neutralizar amenazas estratégicas provenientes de Irán.

De acuerdo con información divulgada por la Associated Press, fuerzas estadounidenses también habrían participado en operaciones contra territorio iraní. Posteriormente, se reportaron explosiones en varias ciudades, entre ellas Teherán, Isfahán, Tabriz, Kermanshah y Qom.

En respuesta, Irán habría lanzado ataques contra objetivos militares vinculados a Estados Unidos e Israel en distintos puntos de la región. Entre los lugares señalados se encuentran bases ubicadas en Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

Por ahora, las autoridades emiratíes mantienen operativos de seguridad reforzados, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el avance de una confrontación que amenaza con extenderse aún más en Oriente Medio.