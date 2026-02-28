Ventas de autos arrancan el año al alza: +3,1% : Autos y Motos, programa 28 de febrero de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 28 de febrero de 2026, estos fueron los temas:



En enero, el mercado automotor creció 3,1% en ventas frente al mismo periodo de 2025. Colombia y Ecuador lideraron el repunte, con alzas de 38,9% y 37%, respectivamente.

La Feria de las Dos Ruedas celebra 18 años y confirma su liderazgo en América, con ocupación total de sus espacios comerciales desde diciembre.

La automotriz Changan Automobile inauguró en China un laboratorio para pruebas de conducción inteligente en entornos de tráfico extremo.

Ante el auge de vehículos eléctricos en Bogotá, abrió un nuevo punto de carga gratuita por tres meses en el Centro Comercial Portal 80.