Ataque a Irán
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League

Líder supremo iraní Alí Jamenei habría muerto en ataques, según medios israelíes

Líder supremo iraní Alí Jamenei habría muerto en ataques, según medios israelíes

Los ataques que lanzron Israel y Estados Unidos este sábado habrían desencadenado en la muerte del líder supremo iraní.

