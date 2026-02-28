En vivo
Israel confirma la muerte de siete altos cargos iraníes, incluido el ministro de Defensa

Israel confirma la muerte de siete altos cargos iraníes, incluido el ministro de Defensa

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que hay "señales" que apuntan a que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, "dejó de existir".

