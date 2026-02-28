En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Día de las Enfermedades Raras 2026: pacientes enfrentan barreras en acceso a terapias

Día de las Enfermedades Raras 2026: pacientes enfrentan barreras en acceso a terapias

En el Día de las Enfermedades Raras 2026, pacientes en Colombia alertan sobre retrasos, barreras administrativas y limitada disponibilidad de terapias que afectan su calidad de vida.

Publicidad

Publicidad

Publicidad