Blu Radio  / Salud  / Fecoer advierte que aumento de mortalidad por enfermedades raras “no se había visto antes”

Fecoer advierte que aumento de mortalidad por enfermedades raras “no se había visto antes”

Fecoer alertó en Mañanas Blu por el aumento de muertes en pacientes con enfermedades raras y pidió medidas urgentes ante una crisis que calificó como inédita.

