En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Las Cazadoras K-Pop aterriza en Cali y Bogotá: boletas, horarios y detalles del show

Las Cazadoras K-Pop aterriza en Cali y Bogotá: boletas, horarios y detalles del show

Este evento ya ha pasado por ocho países de Latinoamérica y ahora es el turno de Colombia.

Las Cazadoras K-Pop aterriza en Cali y Bogotá: boletas, horarios y detalles del show
Las Cazadoras K-Pop aterriza en Cali y Bogotá: boletas, horarios y detalles del show
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad