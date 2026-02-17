Las Cazadoras K-Pop aterriza en Cali y Bogotá: boletas, horarios y detalles del show

El fenómeno del teatro musical inspirado en el K-pop llega a Colombia con una de las giras más exitosas del momento. Luego de agotar funciones en Perú, Argentina, Chile, Paraguay, Panamá, Ecuador, República Dominicana y Honduras, el espectáculo “Las Cazadoras K-Pop” aterriza en el país con una propuesta que combina canto en vivo, coreografías electrizantes y una historia cargada de aventura y empoderamiento.

La primera parada será el 28 de febrero en la Arena USC, en Cali. Posteriormente, el 1 de marzo llegará a Bogotá al Teatro Astor Plaza, donde ofrecerá dos funciones programadas para las 3:00 p.m. y 5:00 p.m. Las boletas para Cali están disponibles a través de QRBoletos, mientras que en Bogotá se pueden adquirir por medio de MasBoletería.

Inspirado en la exitosa película “Las Guerreras K-Pop”, el musical presenta a tres heroínas —Remi (Andrea Aguirre), Cloe (Shania Lazo) y Mara (Kenny Pérez)— que deberán salvar su mundo enfrentando fuerzas sobrenaturales. A lo largo del espectáculo, el público vivirá una experiencia inmersiva con efectos especiales de última tecnología, saltos acrobáticos, vestuarios futuristas y una puesta en escena que transforma el teatro en un universo paralelo.

El show también contará con la participación de los Saja Boys. Con un repertorio que incluye grandes éxitos del K-pop en inglés y español, la producción rinde homenaje a una cultura musical que ha conquistado al mundo, mientras transmite un mensaje claro: creer en uno mismo y luchar por los sueños.



Más que un simple concierto o una obra teatral, “Las Cazadoras K-Pop” promete ser una experiencia para todas las edades. Cali y Bogotá se preparan para vivir una revolución musical cargada de adrenalina, fantasía y poder femenino en escena.