Nueva EPS justifica demora en medicamento para Kevin Arley por cambio solicitado por la madre

La Nueva EPS explicó que la demora en la aplicación de un medicamento al menor Kevin Arley Acosta se originó tras una solicitud de portabilidad presentada por la madre en noviembre de 2025 para trasladar temporalmente su afiliación desde Pitalito hacia Charalá por un periodo de cuatro meses. Según el comunicado, tras la petición del 12 de noviembre, la entidad activó la ruta administrativa y asistencial para garantizar la continuidad del tratamiento en la red del departamento de Santander.

De acuerdo con la EPS, en el marco de ese proceso se gestionó la articulación con el prestador Integral Solutions, que programó una cita para el 27 de enero de 2026 en Bucaramanga con el fin de mantener la aplicación de la profilaxis sin interrupciones. La entidad señaló que el tratamiento no fue suspendido y que se activaron oportunamente los mecanismos de traslado de prestador para asegurar la continuidad terapéutica conforme al principio de portabilidad del aseguramiento en salud.

Qué es la hemofilia Noticias Caracol

Sin embargo, la EPS indicó que el 28 de enero la madre del menor acudió a una oficina en Pitalito para solicitar la terminación de la portabilidad, pese a que el agendamiento en Santander ya estaba realizado. Ese mismo día, según el registro de la entidad, la usuaria regresó a su municipio de residencia en el departamento de Huila. Para la EPS, este cambio de municipio generó un retraso en la aplicación correspondiente al ciclo mensual del medicamento.

Tras la notificación formal de la cancelación de la portabilidad, la entidad informó que reactivó de inmediato la gestión en Huila, incluida la activación de cohorte y la articulación con la red prestadora en Pitalito, con el objetivo de restablecer la continuidad del tratamiento en esa ciudad. Según el comunicado, estas acciones buscaron asegurar nuevamente la prestación del servicio dentro de la red local.