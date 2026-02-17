En vivo
Cuatro familiares de Kevin Acosta, sin medicamento para la hemofilia tras su muerte

Cuatro familiares de Kevin Acosta, sin medicamento para la hemofilia tras su muerte

Dos adultos y dos niños no reciben las dosis desde diciembre y advierten que la falta del fármaco puede causar hemorragias internas y daños irreversibles.

