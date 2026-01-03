En vivo
"Si no hubiera sido por la pandemia Trump hubiera hecho lo mismo que hoy": Iván Duque

"Si no hubiera sido por la pandemia Trump hubiera hecho lo mismo que hoy": Iván Duque

Duque, quien lideró el cerco diplomático durante su mandato, aseguró que la intervención militar y humanitaria de los Estados Unidos es un triunfo de la libertad que pone fin a un sistema de violencia y narcoterrorismo.

