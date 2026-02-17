Contraloría advierte que crisis de Nueva EPS sigue afectando atención de millones de usuarios

La Contraloría General de la República volvió a lanzar una advertencia sobre la situación financiera de Nueva EPS y las consecuencias que esta crisis continúa generando en la atención de salud de millones de afiliados en todo el país. Desde 2024, el organismo ha realizado reiteradas observaciones sobre el manejo de los recursos de esta entidad, incluso después de que iniciara la intervención del Gobierno nacional.

De acuerdo con el contralor delegado para el Sector Salud, Julián Niño, el seguimiento al caso ha permitido evidenciar fallas estructurales que dificultan conocer con precisión el impacto real que esta crisis está teniendo en el sistema de salud.

“Y lo hemos reiterado, lo hemos dicho, lo hemos anunciado, lo hemos comunicado. Es muy difícil hoy para un país saber cómo está su realidad financiera del sistema si no tenemos en la ecuación a la EPS que agrupa más del 20% de los colombianos”, señaló el funcionario.

Nueva EPS Foto: Gemini/Nueva EPS

En la última auditoría practicada, la Contraloría determinó que los problemas financieros no solo afectan a los usuarios de Nueva EPS, sino también a las demás entidades que prestan servicios en su nombre. “La Contraloría ya había advertido que esos manejos estaban incluso asfixiando a las EPS que prestaban los servicios para los usuarios de Nueva EPS, entre los que estaban, por supuesto, los gestores farmacéuticos”, puntualizó el informe.



Niño también reconoció que, aunque se dispone de información recopilada por distintas fuentes, aún no se cuenta con un diagnóstico concreto que permita determinar las causas principales del deterioro. “Tenemos esa información de varias fuentes, pero no tenemos, digamos, un diagnóstico real para que podamos definir como país si es solamente derivado del flujo de recursos, si es gestión, si es problemas de aprobaciones de medicamentos en Invima. O sea, ya el fenómeno, creemos nosotros desde la delegada, está instaurado multivariable”, advirtió.

La Contraloría asegura que el deterioro financiero ha tenido efectos directos sobre la entrega oportuna de medicamentos y la atención médica en varias regiones del país. Según sus reportes, pese a la implementación de un plan de mejoramiento, “todavía no se registra recuperación en el manejo financiero de esa EPS y tampoco en la atención en salud”.

No obstante, el delegado expresó que existen expectativas de recuperación tras las más recientes medidas adoptadas como parte de la intervención. “Estas nuevas medidas que tomó la intervención, que fueron compromisos que se derivaron no solamente del trabajo que se ha hecho con la Contraloría, sino del trabajo que se ha hecho con la Defensoría del Pueblo, en pocas semanas podamos tener, al hacer las solicitudes, algunas mejoras en la oportunidad y en la entrega de medicamentos para la población de Nueva EPS”, expresó Niño.

Mientras tanto, la entidad de control insiste en que “se sigue desconociendo el estado financiero de esa EPS”, un elemento clave para evaluar la verdadera magnitud de la crisis y definir los pasos a seguir en la recuperación del sistema de salud colombiano.