En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  /  Productora de exitosas series fue hallada sin vida en un hotel: cuerpo tenía marcas

Productora de exitosas series fue hallada sin vida en un hotel: cuerpo tenía marcas

El trágico hallazgo fue realizado por su propio hermano, quien, tras no tener noticias de ella, acudió al lugar y dio aviso inmediato a las autoridades.

Productora de exitosas series fue hallada sin vida en un hotel: cuerpo tenía marcas
Productora de exitosas series fue hallada sin vida en un hotel: cuerpo tenía marcas
Foto: ImageFx / AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad