Productora de exitosas series fue hallada sin vida en un hotel: cuerpo tenía marcas

Hay conmoción en el mundo del entretenimiento tras confirmarse el fallecimiento de Dana Eden, la reconocida productora israelí y cerebro detrás del éxito internacional 'Teherán'. Eden, de 52 años, fue hallada sin vida en una habitación de hotel en Atenas, ciudad donde se encontraba coordinando las grabaciones de la cuarta temporada de la serie para la plataforma Apple TV+.

El trágico hallazgo fue realizado por su propio hermano, quien, tras no tener noticias de ella, acudió al lugar y dio aviso inmediato a las autoridades locales. Aunque inicialmente se especuló sobre las causas del deceso, las primeras investigaciones de la policía local indican que no se encontraron evidencias de un acto criminal premeditado o la intervención de terceros.

Según los informes preliminares, el cuerpo de la productora presentaba hematomas en el cuello y las extremidades; además, en la escena se localizaron diversos medicamentos. Por el momento, la investigación permanece abierta y las autoridades están a la espera de los resultados forenses definitivos para determinar con exactitud qué provocó su muerte.

La trayectoria de Eden es recordada en el medio por su versatilidad y su capacidad para llevar historias locales a audiencias globales. Con más de 30 años de carrera, se consolidó como una de las figuras más influyentes de la televisión en Israel, participando en proyectos que van desde dramas como 'Magpie' hasta exitosas comedias.



Sin embargo, su mayor hito llegó en 2021, cuando 'Teherán' hizo historia al ganar el premio Emmy a Mejor Serie Dramática, convirtiéndola en una referencia en la industria actual.

La noticia ha provocado una ola de reacciones y mensajes de condolencias por parte de colegas, actores y grandes cadenas de televisión. Mientras, sus allegados han solicitado respeto y privacidad en este difícil momento.